Псковский губернатор посетил новую гимназию на улице Юбилейной в Пскове

Псковский губернатор посетил новую гимназию на улице Юбилейной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил гимназию № 29 на улице Юбилейной в Пскове и оценил качество выполненных работ. Об этом сообщает ПАИ.

Напомним, гимназия была построена в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование». Учебное заведение начало работу с 1 марта, учебный процесс идёт в пяти классах начальной школы. В школе обустроены учебные кабинеты, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы. В полном объёме школа начнет работать с 1 сентября текущего года. На данный момент в ней обучается более 150 детей.

«Мы планируем начать предпрофильную подготовку. Набрать 8 класс кадетской направленности МЧС России, а также профильную подготовку 10 класса по профилю МЧС России и профильную подготовку 10 класса по технологическому профилю с углубленным изучением математики, физики и информатики», — поделилась директор гимназии Елена Синева.