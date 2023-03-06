16 работ представили в рамках конкурса эскизов въездного знака Печор

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В Псковской области завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака при въезде в город Печоры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отметим, стелу планируют установить в рамках подготовки к празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.

За победу в конкурсе будут бороться 16 участников. В числе претендентов на победу не только дизайнеры и архитекторы, но и творческие коллективы из Печор, Пскова, Москвы и Тюмени. Конкурсные работы можно оценить в Печорском районном центре культуры. Экспозицию можно увидеть с 6 по 12 марта, затем будут подведены итоги конкурса.

Призовой фонд конкурса составляет 220 тысяч рублей: 100 тысяч рублей - (1 место), 70 тысяч рублей - (2 место) и 50 тысяч рублей - (3 место).

Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству.