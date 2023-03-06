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НовостиОбщество6 марта 2023 12:41

Сотрудники ГИБДД из Великих Лук поздравили женщин с наступающим праздником

Источник:kp.ru
В Великих Луках сотрудники ГИБДД поздравили женщин за рулём с наступающим праздником

В Великих Луках сотрудники ГИБДД поздравили женщин за рулём с наступающим праздником

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД в Великих Луках поздравили женщин за рулём. Об этом сообщает портал «Luki-News».

Сотрудники полиции останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола, и кроме привычной проверки документов поздравляли автоледи с наступающим праздником. Акция «Цветы для автоледи» уже не первый год проводится во многих городах России.

Напомним, в преддверии 23 февраля представительницы полиции также поздравили мужчин с праздником.