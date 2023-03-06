Победители «Битвы хоров» исполнили псалмы в трех монастырях Пскова

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Aрт-группа LARGO приехала в Псков для записи духовной композиций – псалмов. Премьера группы произошла в 2013 году после участия в проектах телеканала «Россия 1». Победа в «Битве хоров» под руководством Олега Газманова и участие в проекте «Наш выход» познакомили широкую аудиторию с уникальным коллективом. На сегодняшний день репертуар группы направлен на развитие родной культуры и воспитания патриотизма и духовности благодаря исполнению духовных песнопений и псалмов.

«Поклон Вам, дорогие, с древней Псковской земли. Запись псалмов с Божией помощью идёт. Красота древней архитектуры, первозданного убранства храмов, уникальных росписей поражают и переносят в древние времена. Благодарим Владыку Митрополита Тихона за благословение на съёмки! Завтра поедем помолиться в Псково-Печорский монастырь», – сообщила группа LARGO на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем сообществе солисты рассказывают, что на исполнение духовной музыки их коллектив благословил Патриарх Московский и всея Руси. У коллектива уже немалое количество поклонников во всех уголках России.

«Какая красота, видно, что монастырь древний. Будем рады услышать Псалмы из этих чудных мест. Слава Богу за всё», – написала одна из поклонниц «ВКонтакте».

«Ой как здорово! Митрополит Тихон Шевкунов, дай Бог ему крепкого здравия! Книга его - одна из моих любимых! Какая значимая у вас поездка, ребята! Божьей помощи во всём!», – прокомментировала фото вокалистов поклонница в Telegram.

Aрт-группа LARGO 6 марта совершила выезд в три храма Пскова. Съемки проходили в Свято-Троицком кафедральном соборе, храме святителя Василия Великого (на горке) и соборе Рождества Иоанна Предтечи. Группа исполнила псалмы царя и пророка Давида.

Напомним, ранее в Псков с концертом приехала группа «Кипелов». На утро коллектив отказался от рейса в Москву и отправился в Псково-Печерский монастырь. О чем рассказал солист группы батюшкам обители, читайте в материале.