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НовостиОбщество6 марта 2023 14:08

Псковские активистки изготовили ранозаживляющую мазь для участников спецоперации

Источник:kp.ru
Первую партию лечебных мазей из Пскова отправят в зону спецоперации

Первую партию лечебных мазей из Пскова отправят в зону спецоперации

50 банок ранозаживляющей мази для участников спецоперации на Украине изготовили псковские активистки. Об этом сообщает ПАИ.

«Это пробная партия, на этой неделе отправим её бойцам», — подчеркнула председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова.

По ее словам, каждый может принести прополис, растительное, облепиховое и косметическое масло для производства мази. Псковичи могут принести необходимые материалы в пункт организации по адресу: улица Михайловская, дом 1. Свою посылку нужно подписать: «для мазей».

Ранее сообщалось, что псковички начнут производить лечебные мази по собственному рецепту для бойцов спецоперации.