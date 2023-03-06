Псковские активистки изготовили ранозаживляющую мазь для участников спецоперации

Первую партию лечебных мазей из Пскова отправят в зону спецоперации

50 банок ранозаживляющей мази для участников спецоперации на Украине изготовили псковские активистки. Об этом сообщает ПАИ.

«Это пробная партия, на этой неделе отправим её бойцам», — подчеркнула председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова.

По ее словам, каждый может принести прополис, растительное, облепиховое и косметическое масло для производства мази. Псковичи могут принести необходимые материалы в пункт организации по адресу: улица Михайловская, дом 1. Свою посылку нужно подписать: «для мазей».

Ранее сообщалось, что псковички начнут производить лечебные мази по собственному рецепту для бойцов спецоперации.