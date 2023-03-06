6 причин авитаминоза назвали в комитете по здравоохранению Псковской области

.

О шести причинах авитоминоза рассказали псковичам эксперты из комитета по здравоохранению Псковской области. Информацией поделились в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В зимне-весенний период многие люди жалуются на сонливость, быструю утомляемость, раздражительность и апатию. Кроме того, ухудшается состояния кожи, волос и ногтей. Чаще всего эти симптомы являются признаками авитаминоза.

Среди причинов авитаминоза эксперты выделяют следующие:

— Недостаток витаминов в пище;

— Несбалансированное питание;

— Недостаток движения и сидячий образ жизни;

— Стрессовые ситуации;

— Переутомление, тяжёлый физический или умственный труд;

— Сезонное обострение хронических заболеваний.

Кроме того, выделяют следующие признаки, свидетельствующие об авитаминозе:

— Общая утомляемость, сонливость, упадок сил, головокружения, апатия;

— Потеря аппетита, тошнота, снижение веса;

— Раздражительность, агрессивность;

— Ухудшение состояния кожи: шелушение, сухость, бледность или покраснение, образование мелкой сыпи, сопровождающейся зудом;

— Ломкость и тусклость волос, посеченные кончики, выпадение, перхоть;

— Расслоение и ломкость ногтей;

— Кровоточивость десен, появление синяков даже от слабых прикосновений, кровоизлияния в суставы и мышцы;

— Боль и ломота в мышцах, судороги;

— Нарушение внимания и концентрации.

Для предупреждения весеннего авитаминоза, специалисты рекомендуют правильно питаться, избегать переохлаждений, стрессов, малоподвижного образа жизни. Кроме того, псковичам рекомендуют записаться на плавание или в спортивную секцию, а при отсутствии такой возможности устраивать каждодневные прогулки пешком в ближайший парк или лес.