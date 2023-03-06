6 причин авитаминоза назвали в комитете по здравоохранению Псковской области

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О шести причинах авитоминоза рассказали псковичам эксперты из комитета по здравоохранению Псковской области. Информацией поделились в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В зимне-весенний период многие люди жалуются на сонливость, быструю утомляемость, раздражительность и апатию. Кроме того, ухудшается состояния кожи, волос и ногтей. Чаще всего эти симптомы являются признаками авитаминоза.
Среди причинов авитаминоза эксперты выделяют следующие:
— Недостаток витаминов в пище;
— Несбалансированное питание;
— Недостаток движения и сидячий образ жизни;
— Стрессовые ситуации;
— Переутомление, тяжёлый физический или умственный труд;
— Сезонное обострение хронических заболеваний.
Кроме того, выделяют следующие признаки, свидетельствующие об авитаминозе:
— Общая утомляемость, сонливость, упадок сил, головокружения, апатия;
— Потеря аппетита, тошнота, снижение веса;
— Раздражительность, агрессивность;
— Ухудшение состояния кожи: шелушение, сухость, бледность или покраснение, образование мелкой сыпи, сопровождающейся зудом;
— Ломкость и тусклость волос, посеченные кончики, выпадение, перхоть;
— Расслоение и ломкость ногтей;
— Кровоточивость десен, появление синяков даже от слабых прикосновений, кровоизлияния в суставы и мышцы;
— Боль и ломота в мышцах, судороги;
— Нарушение внимания и концентрации.
Для предупреждения весеннего авитаминоза, специалисты рекомендуют правильно питаться, избегать переохлаждений, стрессов, малоподвижного образа жизни. Кроме того, псковичам рекомендуют записаться на плавание или в спортивную секцию, а при отсутствии такой возможности устраивать каждодневные прогулки пешком в ближайший парк или лес.