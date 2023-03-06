Центр военно-спортивной подготовки для молодёжи откроется в Пскове в мае

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Уже в мае этого года, в России планируется открытие центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, в частности такой центр появится и в Пскове. Об этом сообщает Администрация города.

В Центрах будут проводиться занятия для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, а также будут проходить переподготовку педагоги ОБЖ.

Отдельное внимание будет уделяться обучению военнослужащих и добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации на Украине. За год по всей стране планируется обучить не менее 9 тысяч граждан.

Напомним, для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки выбрали 12 регионов. Для работы в организациях уже отобрали 216 инструкторов. На данный момент они проходят обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, в учебном центре «Машук» в Пятигорске и в Московском государственном педагогическом университете.

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