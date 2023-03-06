Переселенцам с новых территорий вручили паспорта в Пушкинских Горах

Фото: ОМВД по Пушкиногорскому району Псковской области

Торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим из Украины и Херсонской области, состоялось в Пушкинском районе. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Прибывшие с новых территорий граждане приняли присягу гражданина РФ, а затем получили документ и экземпляр Конституции РФ.

Сотрудники полиции поздравили новых граждан России со знаковым событием. Переселенцы, в свою очередь, поблагодарили, сотрудников правоохранительных органов за помощь и поддержку.