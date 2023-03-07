Снежные блохи облюбовали деревню в Гдовском районе

Комитет по ветеринарии Псковской области

Блохи, выпавшие вместе со снегом на территории Гдовского района в деревне Прибуж, заняли примерно две трети территории населенного пункта. Об этом сообщает ПАИ.

Общая протяженность деревни составляет около двух километров. Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. Отметила, что «блошиный десант» впервые появился в Псковской области. До этого жители замечали снежных блох в Тверской, Ульяновской и Тульской областях.

«Наблюдаемый в Гдовском районе род коллембол – это так называемые ледниковые коллемболы, которые привыкли жить в суровых условиях. Наиболее благоприятный для них диапазон температур от -10 до +10°С. При резких колебаниях температуры окружающей среды коллемболы выходят на поверхность, где подхватываются ветром и таким образом могут переноситься на большие расстояния, после чего выпадают с осадками на землю. Благодаря своей устойчивости к низким температурам, коллемболы не только выживают после такого полета, но и способны к последующему размножению», - рассказали в комитете по ветеринарии Псковской области.