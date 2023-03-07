На участке стены Окольного города в Пскове проведут противоаварийные работы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководителем межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской области Татьяной Пайвиной

Участок крепостной стены Окольного города в Пскове нуждается в проведении противоаварийных работ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона провёл рабочую встречу с руководителем межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях Татьяной Пайвиной. «Особое внимание уделили содержанию зданий, в том числе объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности. К сожалению, далеко не все они в надлежащем состоянии. Татьяна Пайвина рассказала о предстоящих контрольных проверках и возможностях ведомства по изъятию имущества, за которым не следят собственники», — поделился в сообщении Михаил Ведерников.

Кроме того, стороны обсудили планы ведомства по проведению противоаварийных работ. «В этом году большая часть запланированных средств будет направлена на участок крепостной стены Окольного города от Петровской башни в Пскове», — отметил глава региона. Помимо этого, будет сформирован перечень федеральных объектов региона, где есть большая необходимость в проведении противоаварийных работ. Заявки на их проведение будут направлены в Министерство финансов РФ.