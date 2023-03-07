900 семей участников спецоперации получили адресную помощь в Псковской области

.

Комплексную помощь получили 900 псковских семей участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона провёл встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных и руководством женсовета Псковского территориального гарнизона. На повестке дня были вопросы поддержки участников спецоперации и их семей.

С начала спецоперации была проведена масштабная работа по работе с семьями мобилизованных граждан. Только через центр помощи оказана адресная помощь 900 семьям мобилизованных, а для 1 600 семей составлены социальные паспорта. Работа идёт непрерывно, на данный момент формируются грузы с гуманитарной помощью. Напомним, псковские активистки изготовили лечебные мази, первая партия уже отправится бойцам.