189 миллионов направили в органы соцзащиты Псковской области

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Псковская область получила 189 миллионов рублей на социальные выплаты. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выплаты будут распределены между: тружениками тыла, ветеранами труда Псковской области, реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий, сельскими специалистами, проживающими в сельской местности, многодетными семьями. Кроме того, средства выделят на детей из малообеспеченных семей, опекаемых семей.

Кроме того, денежные средства пойдут на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На данный момент осуществляется зачисление средств на счета граждан.