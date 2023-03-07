Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 6:34

189 миллионов направили в органы соцзащиты Псковской области

Источник:kp.ru
.

.

Псковская область получила 189 миллионов рублей на социальные выплаты. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выплаты будут распределены между: тружениками тыла, ветеранами труда Псковской области, реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий, сельскими специалистами, проживающими в сельской местности, многодетными семьями. Кроме того, средства выделят на детей из малообеспеченных семей, опекаемых семей.

Кроме того, денежные средства пойдут на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На данный момент осуществляется зачисление средств на счета граждан.