Переменчивую погоду в течение недели прогнозируют синоптики в Псковской области

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Переменчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе. Об этом сообщает ПАИ.

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова отметила, что пасмурные дни будут сменяться солнечными. Также возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Эксперт отметила, что температура воздуха по ночам будет преимущественно отрицательной — от 0 до -5 градусов и от -4 до -9. Днём температура будет стремится к нулю. Ожидается слабоположительная или слабоотрицательная температура.

«Весна приближается, пока потихонечку. Но она будет», — заверила Тала Нещадимова.