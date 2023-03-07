Ограничения движения большегрузов по псковским дорогам отложили до 20 марта

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Временные ограничения движения большегрузов по Псковской области перенесли из-за погодных условий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Отрицательная температура воздуха препятствует введению временного ограничения движения автотранспорта с грузом или без груза, который передвигается по дорогам Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Исходя из этого, ограничения переносится на период с 20 марта до 18 апреля.

За дополнительной информацией по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств необходимо обращаться в «Псковавтодор» по телефону: (8-8112) 220-102 (отдел весового контроля).

Ранее сообщалось, что ограничить движение большегрузов по дорогам Псковской области планируют с 13 марта по 11 апреля.