Более 70 миллионов заграничных цветов привезли в Псковскую область

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Более 70 миллионов импортных цветов завезли в Псковскую область во второй половине февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что поставки значительно увеличились накануне 8 Марта. В первую половину февраля сотрудники Россельхознадзора проверили более 21 миллиона свежих цветов. А вот ближе к концу месяца было ввезено 76 миллионов срезов цветов. Таким образом поставки заграничных цветов увеличились более чем в три раза в связи с предстоящим Международным женским днем.

Все партии импортной продукции прибыли из Латвии, Литвы и Республики Сербии через пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе в Псковской области. Большинство поставляемых роз, альстромерий, хризантем, тюльпанов, гвоздик и других цветов следовали из Эквадора, Нидерландов, Кении, Колумбии, Турции, Израиля, Италии и Эфиопии.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля все партии соответствовали нормам действующего законодательства, поэтому были допущены на территорию России.