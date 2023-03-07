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НовостиОбщество7 марта 2023 10:19

Специалисты рассказали о состоянии брошенных медвежат из Псковской области

Источник:kp.ru
Фото: скриншот из видео, представленного Центром спасения медвежат сирот

Фото: скриншот из видео, представленного Центром спасения медвежат сирот

О состоянии медвежат Фасолинки и Горошинки из Псковской области рассказали в Центре спасения медвежат-сирот. Об этом сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты рассказали, что детеныши, спасенные из Локнянского района самые крупные в центре. На данный момент у медвежат активно режутся зубы. «Фасолинка и Горошинка по-прежнему лидируют по своим размерным и весовым характеристикам. Они весят по 4 кг с небольшим», — поделились в центре.

Напомним, что двух брошенных медвежат нашёл охотник в Локнянском районе.