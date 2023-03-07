Псковичей приглашают 8 марта посетить экскурсию «Лабиринты музейного квартала»

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Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» состоится в Псковском музее-заповеднике 8 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Ключевой идеей музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала, которые украшены яркой иллюминацией. Познавательная прогулка начнется во дворике Поганкиных палат. Там экскурсовод расскажет об истории и архитектуре памятника, а также поведёт гостям о процессе реставрации объекта. После этого, экскурсия пройдет вдоль Картинной галереи, костела и Палат у Сокольей башни. После уличной экскурсии, гости заглянут в Поганкиных палаты на выставку «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи».

Сбор группы пройдёт в фойе главного корпуса Псковского музея (улица Некрасова, дом 7). Приобрести билеты можно на сайте Псковского музея-заповедника, оплату можно произвести по Пушкинской карте. Сотрудники музея напомнили, чтобы попасть на экскурсию, необходимо предварительно записаться по телефону: +78112663311.