Заболеваемость COVID-19 вновь возросла в Псковской области

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В Псковской области специалисты зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Среднеобластной уровень заболеваемости COVID-19 превышен в шести муниципалитетах, кроме того в 18 зафиксирован рост количества случаев опасного заболевания. За прошлую неделю в Псковской области обнаружили на 142 случая больше, чем в предыдущую неделю. Заболевание было диагностировано у 351 пациента.

Кроме того, почти на 25% выросла и заболеваемость ОРВИ и гриппом, составив 5 999 случаев. Данный показатель ниже эпидпорога на 18%. Медорганизации Псковской области проводят лабораторную диагностику гриппа. На прошлой неделе во всех случаях был обнаружен грипп группы В.

Комитет по здравоохранению Псковской области напоминает, что с наступлением календарной весны вирусы никуда не исчезли, поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики и в случае недомоганий обращаться к врачу.