В Псковской области подсчитали численность представительниц прекрасного пола

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Всего 325 600 женщин, или 54,5% от общей численности населения (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года), проживало в Псковской области на 1 января 2022 года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковстате.

Из числа женщин 72,2% являлись жительницами городской местности. При этом мужчин на 1000 женщин в регионе приходилось всего 833. Средний возраст представительниц прекрасного пола, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, составил 46,1 года. Данный показатель на 6,5 года больше, чем средний возраст у мужчин. Это обуславливает тенденцию, что женщины в области, как и в целом по России, живут дольше мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении женщин в 2021 году составила 72,7 года, данный показатель на 9,8 года больше, чем у представителей сильного пола.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, из 260 тысяч женщин в возрасте 16 лет и старше, утвердительно о вопросе про брак ответили 126 тысяч, это составило 48%. Большинство женщин в Псковской области выходили замуж в возрасте 20–30 лет. В 2021 году наиболее распространённый для материнства возраст женщин: 22-26 лет. А средний возраст мам при рождении детей составил 29 лет.

При этом численность женщин, занятых в экономике в прошлом году, составляла 141,6 тысячи человек, или 47,9% от общей численности занятых. Средний возраст, занятых в экономике, составил 43 года, тем временем у мужчин — 41 год. Уровень безработицы среди женщин в прошлом году был ниже (3,2%), чем у мужчин (4,8%).

Проживающие в регионе женщины имеют достаточно высокий уровень образования. По данным выборочного обследования рабочей силы, в среднем за 2022 год высшее образование имели 31,5% занятых женщин, среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена (32,1%), среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (16,8%).

В Псковстате также отметили, что женщины ведут более здоровый образ жизни, нежели мужчины. По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения, в прошлом году доля женщин, увлекающаяся здоровым образом жизни составляла 18%. В то время как среди мужчин приверженцами ЗОЖ было всего 3%.