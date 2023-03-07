Псковский губернатор вручил грамоты женщинам-медикам за работу на освобожденных территориях

Псковский губернатор вручил грамоты медикам, которые работали на освобожденных территориях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в канун Международного женского дня вручил почетные грамоты губернатора сотрудникам государственных медорганизаций за работу на освобожденных территориях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Высшей наградой региона отмечены заведующая отделением рентгенологических исследований и МРТ, врач-рентгенолог детской областной клинической больницы Ольга Маркова и медсестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации Псковской областной клинической больницы Ольга Загорская.

Месяц псковские медработники трудились в Скадовской центральной городской больнице Херсонской области, оказывая помощь коллегам и местным жителям. Работа шла круглосуточно, без выходных, в частности, приходилось выезжать и экстренные вызовы. Ольга Загорская днем проводила перевязки в хирургическом отделении, а по вечерам и ночью дежурила в отделении анестезиологии-реанимации. Так она оказывала помощь при проведении экстренных хирургических операций.

Ольга Маркова провела несколько сотен исследований на компьютерном томографе и обучила работе на нем местный медперсонал, поскольку аппарат из-за отсутствия специалистов долгое время не использовался. «Нагрузка была достаточная, но обиженных не осталось. Всех, кого можно было, всех обследовали», — рассказала врач и добавила, что в ходе командировки удалось получить новый профессиональный опыт.

Губернатор от себя лично, от жителей Псковской и Херсонской областей, поблагодарил медиков за помощь и человеческое участие. «Отдыхайте, набирайтесь сил. Впереди добрый и светлый праздник 8 марта, проведите его с родными и близкими. Здоровья и дальнейших успехов во всех начинаниях!» — подчеркнул Михаил Ведерников, вручая почетные грамоты медработникам.