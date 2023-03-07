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НовостиОбщество7 марта 2023 13:18

Псковский губернатор встретился в госпитале с участниками спецоперации

Источник:kp.ru
Губернатор поздравил женский персонал военного госпиталя с 8 марта

Губернатор поздравил женский персонал военного госпиталя с 8 марта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил филиал №2 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ, где проходят реабилитацию участники спецоперации на Украине. Об этом сообщило ПАИ.

На встрече также присутствовала председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. Михаил Ведерников поздравил женский коллектив госпиталя с наступающим Международным женским днем и вручил медработникам букеты. Сотрудники госпиталя, в свою очередь, поздравили губернатора с днем рождения.

За ходе беседы за чаем специалисты медучреждения обсудили с главой региона имеющиеся проблемы. В частности, проблему благоустройства парковки на территории госпиталя.