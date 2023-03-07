Сквер имени Клавы Назаровой в Острове откроют в мае

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Обновлённый сквер имени Клавы Назаровой в центре города Острова откроют после реконструкции в мае. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Реконструкция площади завершена в прошлом году и контракт тоже завершен. Все необходимые работы, которые мы в рамках этого контракта планировали, завершены. Надо учитывать то, что мы завершали работы в конце года, то есть был и снег, и погодные условия, которые повлияли на некоторые моменты», — поделился Дмитрий Быстров.

Гость студии рассказал, что при наступлении благоприятных погодных условий в рамках гарантийных обязательств подрядная организация исправит имеющиеся недочеты.

«Примерно где-то в начале мая, в 20-х числах, будет официальное открытие площади. Для островичей это точно праздник – это историческое место, место нашего Героя Советского Союза Клавы Назаровы, а также место притяжения горожан и туристов. Как мы говорим, это окончательное завершение ансамбля исторического центра города», — заключил глава муниципалитета.