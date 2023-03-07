Ремонт Псковской районной поликлиники проведут в течение двух лет

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Псковскую районную поликлинику ждёт ремонт в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам спикера, в медучреждение недавно провели косметический ремонт, в скором времени планируется обновление больницы в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. «Думаю, нам удастся там создать зоны комфорта и для детей, и для взрослых», — рассказала Марина Гаращенко.

Руководитель профильного комитета подчеркнула, что ремонт и переоснащение оборудованием требуется и Детской областной больнице. Кроме того, гость студии сообщила, что планируется открыть новое детское отделение в ФАПе в Неёлово. «Думаю, это удастся выполнить в течение этого года», — отметила Марина Гаращенко.