До +3 градусов потеплеет 8 марта в Псковской области

. Фото: Андрей Кокшаров

Сегодня, В Международный женский день, воздух в Псковской области может погреться +3 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью, однако, жителей Псковской области ждёт похолодание до -3…-8 градусов. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается облачная погода. По территории области пройдет небольшой мокрый снег. А вот по югу осадков не ожидается. Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

В Пскове прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. А дневная температура составит 0…+2 градуса. Ночью может похолодать до -4…-6 градусов.