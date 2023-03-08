Псковский губернатор поднимет вопрос о строительстве нового госпиталя

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил филиал 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ и обсудил возможное строительство нового здания. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

В рамках встречи Михаил Ведерников поднял вопрос о ремонте госпиталя или возможном строительстве нового здания. Имеющийся госпиталь построили в 1936 году, он не во всём соответствует современным стандартам. Однако, несмотря на все нюансы, пациенты довольны: отношение медработников внимательное, кормят вкусно.

«Подумаем, как можно будет сформулировать нашу просьбу. Возможно, по принципу инфекционных отделений, которые строило Минобороны, мы сможем выйти на строительство нового госпиталя», — отметил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников подчернул, что постараются добавить всё необходимое высокотехнологическое оборудование: УЗИ, КТ, МРТ и другое.

Напомним, глава региона посетил участников спецоперации, пребывающих в госпитале.