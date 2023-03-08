Псковский губернатор поздравил женщин с Междунардным женским днем

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в этот весенний праздник женщинам посвящаются все самые искренние слова восхищения, признательности и благодарности. Михаил Ведерников также подчеркнул, что прекрасные женщины дарят жизнь, наполняют её особым смыслом и приносят в мир гармонию и грацию.

«С вами связаны самые трепетные чувства – любовь, нежность, чуткость, милосердие и великодушие», — отметил глава региона и дополнил, что женщины ярко проявляют себя в самых разных сферах, оставаясь при этом всегда женственными и любящими.

«Дорогие наши мамы, жёны, дочери, бабушки, подруги, наши близкие и самые прекрасные! Мы всегда будем делать всё возможное, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, были в безопасности и комфорте, окружены вниманием и заботой», – сказал глава региона в своем поздравлении.

Он также пожелал от всей души женщинам мирного неба, счастья, благополучия и любви. «Пусть в Вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, и пусть сбываются ваши самые заветные мечты!» – заключил Михаил Ведерников.