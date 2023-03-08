В Псковской области отмечается рост показателя по вводу жилья

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В Псковской области на протяжении последних лет отмечается стабильный рост показателя по вводу жилья. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе правительства региона.

В 2020 году ввод жилья составил 272,6 тысяч квадратных метров, в 2021 году — 314,4 тысяч квадратных метров, в 2022 году — 339,6 тысяч квадратных метров. Растет и процентное соотношение к установленному показателю: от 109% в 2021-м до 127,7% в прошлом году.

Установленный показатель ввода жилья в текущем году составляет 286 тысяч квадратных метров. Ввод жилья за прошедшие январь — февраль (по оперативным данным) составил 41,3 тысяч квадратных метров, или 14,5% от установленного показателя. На данный момент в регионе действует 57 разрешений на строительство 63 многоквартирных домов площадью порядка 316,5 тысяч квадратных метров.

Ситуация с жильем в Псковской области соответствует общему показателю по стране. За последние годы в России происходит устойчивый рост площади в выдаваемых разрешениях на строительство жилья. В частности, в прошлом году этот показатель превысил на 22% уровень 2021 года, а в сравнении с 2020 годом, показатель увеличился почти в два раза.

Минстрой России вместе с субъектами РФ ведет системную работу, которая направлена на достижение плановых показателей федерального проекта «Жилье» и на формирование задела на будущие периоды, обеспечение прироста квадратных метров введенного жилья.