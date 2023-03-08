Псковские фермеры вырастили более 1,5 миллиона тюльпанов

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Более 1,5 миллионов тюльпанов вырастили в Псковской области к 8 марта. Об этом сообщили в комитете по сельскому хозяйству Псковской области.

Более 10 сельскохозяйственных предприятий в Себежском, Великолукском, Дедовичском, Псковском и Пыталовском районах Псковской области занимаются выращиваем тюльпанов. В этом году к празднику они произвели более 1,5 миллиона цветов.

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