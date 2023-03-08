Более двух тысяч цветов получили псковички 8 марта от волонтеров

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

В Пскове 8 марта состоялась акция «Вам, любимые!». Волонтеры вручили псковичкам более двух тысяч цветов, сообщается в группе регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

В Международный женский день на улицы города с цветами вышли волонтеры регионального ресурсного Центра добровольчества, регионального отделения «Движение первых» и общественной молодёжной организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей», «Женского движения», а также военнослужащие.

В ряды волонтёров записался и всеми любимый герой советской сказки Чебурашка. Добродушный персонаж поднимал настроение и вручал похожим женщинам букеты тюльпанов.