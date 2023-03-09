Неделя мастер-классов пройдет в Псковском молодёжном центре с 13 марта

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С 13 по 17 марта Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь поучастововать в неделе бесплатных мастер-классов «Я хочу поделиться своим умением». Информация об этом появилась на сайте организации.

Участники смогут стать гимнастами в воздухе, узнать больше об аромамаслах, посетить музей, сделать бумажный пакетик для молока, станцевать парный танец и даже научиться ментальной арифметике.

13 марта в 18:30 стартует первый мастер-класс по аэростретчингу, его проведёт тренер студии растяжки «Волна», мастер спорта России по художественной гимнастике Ксения Гродикова. Участникам необходимо взять с собой удобную спортивную форму для растяжки (лосины). Мероприятие состоится в зале на улице Советской, дом 51 (4-й этаж). Регистрация на мероприятие обязательна.

На следующий день, 14 марта, в 19:30 состоится лекция «Знакомство с эфирными маслами» и аромадегустация. Перед участниками выступит психолог, преподаватель йоги, специалист по эфирным маслам в студии «Баланс» Марина Синельникова. Место проведения мастер-класса:молодёжный центр Пскова ( улица Максима Горького, дом 15).

15 марта с 12 до 17 часов молодёжь бесплатно посетит музея «Вперёд в СССР» (Октябрьский проспект, дом 32). В 15:00 и 16:00 в музее пройдёт мастер-класс, где посетители научатся создавать пакет для молока за 10 минут.

16 марта молодёжь Пскова обучат парному танцу «Меренга», его проведёт преподаватель танцев Муроджон Хомидов (адрес: Максима Горького, дом 15) Начало мероприятия в 18:30. Регистрация доступна для пар.

Заключительным занятием, которое пройдёт 17 марта в 19:00, будет мастер-класс для детей 5-11 лет по ментальной арифметике Соробан от Школы интеллекта StarBoom. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте молодёжного центра.