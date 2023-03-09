Пскович запечатлел на камеру туманности «Коготь омара» и «Розетка»

Туманность «Розетка». Фото Сергея Попова

Астроном-любитель из Пскова Сергей Попов сфотографировал туманности «Коготь омара» и «Розетка». Об этом он сообщил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Сергей Попов написал, что в феврале было несколько удачных выездов, где были сделаны отличные ночные фотографии. Но, по словам псковича, в некоторых случаях дымка, туманы и некоторые другие факторы не позволили сделать качественные снимки объектов глубокого космоса.

«Что-то пришлось совсем выкинуть, оставшиеся кадры выкладываю. Пожалуй, это больше для галочки, детализацией они не блещут, но ничего, надежды на весну остаются», — прокомментировал Сергей Попов свои снимки.

Туманность «Коготь омара». Фото Сергея Попова

Туманность Sh2-157 («Коготь омара») располагается в созвездии Кассиопеи. А «Розетка» (NGC 2237) – эмиссионная туманность, которая расположена рядом с одним из больших молекулярных облаков в созвездии Единорог галактики Млечный Путь. Она является областью ионизированного водорода, там и происходят процессы звездообразования. Именно из-за избытка водорода туманность имеет красный оттенок на большинстве снимков. А вот в центре туманности есть яркие голубые звезды рассеянного скопления NGC 2244.