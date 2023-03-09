В Пскове остановился туристический поезд для участников спецоперации и их семей

Туристический поезд для участников спецоперации остановился в Пскове

Специальный туристический поезд для участников спецоперации и их семей прибыл на вокзал Пскова. Об этом сообщает ПАИ.

Напомним, поезд был запущен РЖД совместно с Министерством обороны РФ в рамках проекта «Своих не бросаем». Путешествие будет идти шесть дней. В поездку отправились военнослужащие, которые получили ранения во время спецоперации, а также их семьи. Кроме того, к пассажирам присоединились члены семей военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач спецоперации.

Пассажиры специального поезда посетят популярные туристические центры Русского Севера. В Псковской области гостям проведут экскурсии по Пскову, где посетители смогут познакомиться с Псковским кремлем и музеем-заповедником «Изборск».