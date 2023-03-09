Глава Пскова Борис Елкин поделился своими кулинарными талантами

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Глава администрации города Пскова Борис Елкин поделился своим талантами в готовке блюд и пристрастиями в еде.

«Я часто готовлю, причём абсолютно всё, и никогда не связываю это с праздниками. Варю супы, борщ и щи, разное мясо. Поскольку очень люблю азиатскую кухню, многие рецепты и приправы заимствую оттуда», — поделился глава города Борис Елкин и добавил, что приготовленные кулинарные изыски съедаются довольно быстро.

«Конечно, есть в нашем меню и обычные европейские блюда. Ну кто же откажется от пюре с котлетами! Это стандарт, который любят многие. Детям очень нравятся макароны. Их можно подать с сыром или приготовить что-то типа пасты», — подчеркнул глава семейства. Однако, по его словам, для детей важно не переборщить со специями.

«Главное, что я получаю радость от того, что готовлю, и особенно от того, с каким аппетитом все мои старания потребляют», — подчеркнул Борис Елкин.

На 8 Марта, по словам главы города, важна не столько подача, сколько само внимание. «А вкусно приготовить можно и салат, и мясо. Те же стейки в домашних условиях легко готовятся. Запросто могу испечь шарлотку... Но не в меню ведь дело! В этот день мы дарим настроение и внимание. А готовить надо не только 8 Марта — вот это и есть нормальные семейные отношения», — заключил спикер.

Кто готовит праздничный стол на 8 марта в семьях псковских випов, узнало Псковское агентство информации.