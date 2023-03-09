С 1 апреля в деревнях Псковской области появится 100 ФАПов

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С 1 апреля жители псковских деревень смогут приобретать лекарства в 10 новых пунктах. Об этом сообщает Telegram-канал «Комитет по здравоохранению Псковской области».

На данный момент купить необходимые лекарства можно уже в 59 ФАПах, но с 1 апреля появится ещё 41 пункт, а затем прибавится ещё 59.К концу текущего года в регионе планируется запустить продажи в более чем 200 медицинских пунктах. Заказать необходимые медикаменты можно у фельдшера, срок их поставки будет зависеть от процесса закупки.

Напомним, планомерная работа над решением данной проблемы идёт с декабря 2021 года.