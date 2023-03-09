В Пустошкинском районе зарегистрировали кандидата на пост главы муниципалитета

ТИК Пустошкинского района

Территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района зарегистрировала претендента на должность главы Пустошкинского района Алексея Борисова. Об этом сообщается в группе ТИК «ВКонтакте».

Кандидатура Алексея Борисова была выдвинута местным отделением ЛДПР. Всего в выборах планируют приняиь участие пять кандидатов: Елена Агаджанова («Партия Роста»), Ирина Алиева (самовыдвиженец), Алексей Борисов (ЛДПР), Юрий Кравцов («Единая Россия»), Станислав Янкевич (КПРФ).Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля

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