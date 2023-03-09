Жителей Псковской области приглашают на службу в Пограничное управление ФСБ

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Осуществляется набор граждан на военную службу по контракту в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Служба по контракту гарантирует социальную защищённость, а также возможность карьерного роста, профессионального совершенствования и достойного материального обеспечения. Сотрудником пограничных органов ФСБ может стать гражданин России, который не имеет гражданства (подданства) иностранного государства. Кроме того, он должен быть способен по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные обязанности.

Однако в ведомстве подчеркнули, что приоритет будет отдаваться физически развитым мужчинам в возрасте от 18 до 39 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего общего.

Военнослужащим в пограничном подразделении ФСБ предоставляются:

— денежное удовольствие, которое будет увеличиваться в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения возложенных обязанностей;

— ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток, с увеличением на 15 суток, если сотрудник работал в особых условиях;

— бесплатное медицинское обеспечение;

— страхование жизни и здоровья подчиненных;

— права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;

— обеспечение вещевым довольствием;

— права на участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения для военнослужащих;

— права пенсионного обеспечения (при общей выслуге 20 лет).

Желающие поступить на военную службу по контракту, могут обращаться по следующим адресам:

— Псков, улица Инженерная, дом 113; 8(8112)69-82-25, 69-82-28;

— Псковская область, Гдов, улица Ленинградская, дом 9; 8(81131)2-13-31;

— Псковская область, Печоры, улица Приозерная, дом 1; 8(81148) 2-42-62;

— Псковская область, Пыталовский район, деревн Шелино, дом 55. (81147) 2-17-74;

— Псковская область, Себеж, переулок Почтовый, дом 4Е, 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;

— Псковская область, Невель, улица Ленкоммуны, дом 28Б, 8(81151)2-14-62.