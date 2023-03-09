День открытых дверей пройдёт в псковском госархиве 10 марта

Фото: из telegram-канала Михаила Ведерникова

День открытых дверей состоится в государственном архиве Псковской области 10 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Посетители псковского архива побывают на экскурсии в хранилищах, увидят выставки архивных документов. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах по генеалогии и посмотреть на реставрацию. Для детей в этот день будут доступны специальные программы.

«Наш архив всегда работает с особой любовью к своему делу, поэтому уверен, будет очень интересно!» – отметил губернатор Псковской области.

Он уточнил, что для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться. «Проще всего это сделать по телефону (8112) 53-56-85 или в личных сообщениях на официальной странице архива ВКонтакте», – уточнил Михаил Ведерников и подчеркнул, что количество мест на День открытых дверей ограничено.