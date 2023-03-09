18 марта в псковской усадьбе композитора Римского-Корсакова пройдет концерт

.

В день рождения великого композитора Н. Римского-Корсакова в музее-усадьбе Вечаша в Плюсском районе состоится бесплатный праздничный концерт. Об этом сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Начало мероприятие в 13:00. В зале музея-усадьбы гостям представят литературно-музыкальную композицию по мотивам пьесы А.С. Пушкина и оперы А.С. Даргомыжского «Русалка».

Кроме того, академический хор студентов и преподавателей Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова исполнит инструментальные и вокальные произведения Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского.