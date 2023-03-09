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НовостиОбщество9 марта 2023 12:47

Фильм о Герое Советского Союза Харченко из Дедовичей показали на телеканале «Звезда»

Источник:kp.ru
Скриншот из фильма о герое М.С. Харченко

Скриншот из фильма о герое М.С. Харченко

5 марта на телеканале Звезда показали фильм о Герое Советского Союза М.С. Харченко, уроженца Дедовичского района. Об этом сообщает Дедовическая районная библиотека.

Съемки кинокартины проводились в Санкт-Петербурге, Пскове и Дедовичах в феврале текущего года. «Рекомендуем к просмотру. И гордимся!», — отметили в библиотеке.

Лейтенант Михаил Харченко не единожды отличался при выполнении боевых задач во время Великой Отечественной войны. Так, например, во время ожесточенного боя, герой вызвал огонь на себя, прикрывая товарищей и обстреливая противника из пулемёта. В тяжёлой ситуации он воспользовался тактикой «кочующего пулемета», чтобы позволить сослуживцам подобраться к противнику с тыла и ликвидировать его.

Позже псковский герой получил ранение в голову и лишь после реабилитации узнал о присужденной ему награде — Михаил Харченко за свой подвиг получил орден Ленина.