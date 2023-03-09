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НовостиОбщество9 марта 2023 12:48

Мороз до - 20 градусов ожидается в ночь на 10 марта в Псковской области

Источник:kp.ru
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По Псковской области ночью с 9 на 10 марта ударит 20-градусный мороз. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

10 марта в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако местами возможен туман.Днем может пройти небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 0-5 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью будет колебаться от -20 до -15 градусов, днем будет варьироваться от -6 до -1 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы.