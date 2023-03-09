В Пскове одобрили проект по производству кабельно-проводниковой продукции в ОЭЗ «Моглино»

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Инвестиционный проект по производству кабельно-проводниковой продукции на территории ОЭЗ «Моглино» одобрил наблюдательный совет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 9 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе правительства региона.

Необходимое соглашение о планах промышленно-производственной деятельности заключено между руководством ОЭЗ «Моглино» и ООО «ИК-Металлс». По представленному проекту, инвестор начнет на территории ОЭЗ производство высокотехнологичных обмоточных проводов в стекловолокнистой, бумажной, пленочной и комбинированной изоляции.

По планами запуск производства должен пройти весной следующего года. Директор компании Алексей Смирнов отметил, что объем инвестирования в проект составит 120 миллионов рублей.

По словам инвестора, планируется, что объем готовой продукции уже в первый год работы завода составит более 480 тонн. А через год, 2025 году, объект увеличился в два раза. Когда производство выйдет на полную производственную мощность объем продукции должен составить 1,4 тысячи тонн в год.

Основными потребителями продукции будут предприятия по изготовлению масляных и сухих трансформаторов, а также электроприборов разных назначений, малые предприятия по ремонту трансформаторов и электродвигателей, мелкие торговые фирмы по продаже кабельно-проводниковой продукции.

В результате встречи Михаил Ведерников пожелал руководству «ИК-Металлс» успешной защиты проекта на экспертном совете. Также глава региона порекомендовал инвестору подготовить детальную информацию о конкурентных преимуществах продукции и провести анализ рынка сбыта.