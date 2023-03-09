Псковским медработникам сообщили условия получения специальных соцвыплат

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Медицинским работникам Псковской области рассказали, как получить специальные социальные выплаты. Об этом рассказали в региональном комитете по здравоохранению.

На данный момент специальные социальные выплаты уже получили 2 406 псковских медработников.

Специальные социальные выплаты устанавливаются:

— медработникам, которые осуществляют трудовую деятельность в центральных районных и районных больницах;

— медработникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению и осуществляют диспансерное наблюдение граждан;

— медработникам станций (отделений) скорой медпомощи;

— врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, которые осуществляют прижизненные гистологические и цитологические исследования.

В комитете подчеркнули, что в зависимости от категории медработников размер ежемесячной специальной социальной выплаты варьируется от 4500 рублей до 18 500 рублей. Выплата начисляется по основной занимаемой должности медработника за отработанное время за месяц.