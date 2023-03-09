Пскович учинил ДТП с несовершеннолетними в Воронежской области

Фото здесь и далее: воронежское ГУ МВД России

Пскович совершил ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Инцидент произошёл на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в воронежском ГУ МВД России.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 марта в 14:38 на 476-м км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области. За рулём автомобиля Mercedes Benz находился 46-летний житель Псковской области. Автомобилист не соблюдал безопасную дистанцию до движущейся впереди машины, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-111130-22, которым управлял 60-летний житель Воронежской области.

В результате ДТП пассажиры ВАЗа получили травмы различной степени тяжести. Пострадали 53-летняя женщина, 14-летний мальчик и 15-летняя девочка. Их незамедлительно госпитализировали в медучреждение. На данный момент идёт проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.