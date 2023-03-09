Директор псковского госархива рассказала о своей подготовке к весне

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Исполняющий обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова рассказала, с чем ассоциируется весна.

«Конечно, если на улице становится теплее, светит солнышко и появляются первые проталины, значит, весна пришла. Но лично для меня наступление весны ассоциируется с 8 Марта. Я очень люблю этот праздник», — рассказала Наталья Исакова и добавила, что причина не столько в чествовании женщин, сколько в ощущении прихода настоящей весны.

«И пусть на улице ещё мороз и снег, но природа уже оживает, и чувствуется весеннее настроение. А ещё птицы начинают петь иначе. Вот мы с ребенком положили в садике в кормушку еды, а он мне и говорит: «Смотри, мама, птички прилетели! Весна пришла!», — поделилась руководитель госархива.

Наталья Исакова подчеркнула, что к приходу весны готовится тщательно, но не в последний момент. Она уточнила, что старается заниматься спортом в течение всего года. «Но именно в преддверии весны начинаешь задумываться: какой-то новый гардероб нужно все-таки. Надо снять пальто и выйти в чем-то красивом», — акцентировала внимание гость студии и отметила, что ещё старается заранее планировать свой отдых.

С чем ассоциируется весна у псковских випов, узнало Псковское агенство информации.