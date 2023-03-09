Ноутбук за 70 тысяч украл рецидивист в Пыталовском районе

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Житель Пыталовского района приговорен к лишению свободы за хищение доргостоящего ноутбука. Информация появилась в пыталовской газете «Наша жизнь».

Прокуратура Пыталовского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении кражи ноутбука. Рецидивист проник в чужой дом через незапертую дверь, украл ноутбук, охлаждающую подставки к нему и компьютерную мышь.

Подозреваемый скрылся с места преступления и распорядился украденным имуществом по своему усмотрению. Своими действиями грабитель нанёс потерпевшему ущерб в размере 68 700 рублей.

Суд признал мужчину виновным и, учитывая ранее неоднократную судимость, назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.