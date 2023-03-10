Псковский вице-губернатор Вера Емельянова рассказала о кулинарных способностях мужа

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Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова рассказала о том, кто в её доме главный кулинар и какие блюда наиболее востребованы на семейном столе.

«Так уж получилось, что в нашем доме основной кулинар и домохозяин — мужчина. Мой супруг Вениамин любит экспериментировать. С его лёгкой руки на нашем столе появляются оригинальные блюда из, казалось бы, хорошо знакомых нам продуктов, при этом всегда в новом исполнении», — рассказала Вера Емельянова.

Она также отметила, что особенно любит в приготовлении супруга блюда из мяса и рыбы, которую он ловит самостоятельно. «Наибольшее удовольствие доставляет печённый в духовке лещ с овощами», — отметила первый замгубернатора региона.

По ее словам, пользуется спросом и приготовленная супругом снетовица, ее он готовит по маминому рецепту. «Хороши также в его исполнении себежские судак и угорь — это тоже совершенно уникальная псковская еда!», — подчеркнула Вера Емельянтва и от всей своей дружной семьи поблагодарила супруга за его кулинарный талант и заботу.

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