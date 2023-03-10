В Пскове перенесли сроки перекрытия улицы Ленинградской

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Сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове перенесли. Об этом сообщает Администрация города.

Изменения связаны из-за переноса сроков производства работ по прокладке инженерных сетей газоснабжения.

В частности, с 13 по 17 марта с 8:00 до 17:00 движения будет закрыто на участке улицы Ленинградской от дома № 64-А до дома № 60.

С 20 по 24 марта с 8:00 до 17:00 для транспорта будет закрыт участок проезжей части улицы Ленинградской от дома № 60 до дома № 50.

«В ночное время суток указанные автомобильные дороги будут открыты», — подчеркнули в администрации.