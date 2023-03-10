Для певицы Валерии слово «Родина» связано с Псковской областью

Фото из соцсетей Иосифа Пригожина

Певица Валерия ответила на вопрос о том, что для неё ассоциируется со словом Родина. Об этом сообщает сайт журнала «Телепрограмма».

«Это то место, куда ты стремишься сердцем и душой, где бы ты ни находился. Это любовь до слёз. Знаете, когда я прочувствовала, что такое Родина? Когда однажды попала в село Михайловское в пушкинских местах. Я думаю: "Господи, у нас не всегда работает патриотическое воспитание"», — подчеркнула Валерия и добавила, что эти места обязательно нужно показывать, потому что «это наше достояние». Певица подчеркнула, что в каждом из нас есть те великие люди, которые живут на нашей земле.

«И вот это меня по-настоящему будоражит. И когда говорят "Родина", я вспоминаю что-то вот такое. Это любовь, несмотря ни на что», — заключила народная артистка России.

Напомним, что Валерия с супругом не так давно посетили Псковскую область.