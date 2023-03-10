В Пушгорах пройдёт встреча с молодыми поэтами

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей Псковской области на встречу с молодыми поэтами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе заповедника.

Мероприятие пройдет в преддверии Дня поэзии, 18 марта. В музее выступит Стефания Данилова, Сергей Макаров, Анна Мамаенко, Полина Михайлова, Анна Терентьева. Молодые поэты — активно публикующиеся авторы, участники всероссийских семинаров-совещаний молодых писателей «Мы выросли в России» (2021-2022), обладатели престижных наград за участие в литературных конкурсах и фестивалях различного уровня.

Ведущий встречи, Виталий Молчанов, председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, лауреат премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, Международной Волошинской премии, обладатель многих других почётных литературных наград, автор семи сборников стихов.

Поэтические чтения пройдут в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (по адресу: Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Мероприятие начнётся в 15:00. На вечер-знакомство с поэтами вход для посетителей будет свободным, возрастные ограничения также не предусмотрены.