Память погибшего в Чечне сотрудника «Зубра» почтили псковичи

Фото: пресс-служба УФСИН по Псковской области

23 года назад во второй чеченской кампании при штурме села Комсомольское геройски погиб инструктор отдела специального назначения УФСИН по Псковской области младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев. 9 марта псковичи почтили его память в Писковичах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В памятный день собрались не только сослуживцы и друзья погибшего героя, но и воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», а также представители школы № 12, где учился герой. Сейчас школа носит его имя. Кроме того, на встрече присутствовало руководство и сотрудники УФСИН России по Псковской области.

Присутствующие почтили память Алексея Ширяева минутой молчания и возложили цветы. Юные «зубрята» в знак уважения к старшему товарищу прочитали стихотворение «И назвали их люди героями».

Напомним, Алексей Ширяев с 1993 года нес службу в отряде спецназначения Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Псковской области. Он был бойцом штурмовой группы, а спустя время стал инструктором отдела. Неединожды Алексей выезжал в командировки на Северный Кавказ. Находясь в Чечне, 8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, он ликвидировал два пулемётных расчёта бандитов. Алексей прикрыл отход боевых товарищей, накрыв своим телом гранату, в результате чего получил смертельное ранение.

За мужество и отвагу указом президента РФ Алексею Ширяеву посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации, его имя навечно вписано в историю УФСИН России по Псковской области.